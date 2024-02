La rimonta della Cina sui cognomi. Hu e Chen in aumento, calano i Rossi

Crescono gli Hu, calano i Rossi. L’istantanea scattata da Palazzo Vecchio, tra classici e new entry, evidenzia l’ascesa dei cognomi di origine straniera. Hu e Chen sono i maggiori rappresentanti del fenomeno, con il primo che conquista il Quartiere 5, che gravita sulla Piana, collocandosi in vetta alla classifica dei più presenti, seguito dall’immortale Rossi, subito tallonato da Chen, Wang e Zhou.

Segnali da una città che cambia pelle, ma non Dna. Nella top five dei cognomi più diffusi infatti tutte le posizioni sono occupate da italianissimi con ben 4.275 unità. In perdita però di 132 individui rispetto al 2020. Passando ai raggi x le carte d’identità dei fiorentini emerge anche che Francesca e Andrea sono invece i nomi di battesimo più diffusi a Firenze. Con i dati raccolti dall’ufficio comunale di statistica al 31 dicembre 2023, la classifica femminile vede la capolista, con 3.487 ricorrenze, primeggiare su Anna al secondo posto con 3.134; a seguire Laura, con 3.111, passata avanti a Maria, scesa sotto quota 3mila (2.824) in quarta posizione, che fino al 2016 era il nome più frequente.

Scorrendo la lista troviamo al 17esimo posto Anna Maria (1.452), nome composto tra il secondo e il quarto in classifica. Limitandosi agli ultimi 12 mesi, primeggia Sofia (28) seguita nell’ordine da Ginevra (27) e Matilde (24) con al quarto posto Emma (23), in rimonta dall’11esima posizione del 2021.

Fra i maschietti invece, con 5.158 residenti, Andrea è il nome più diffuso distanziandosi dal secondo classificato Marco, fermo a 4.792. Seguono Alessandro con 4.710, Francesco con 4.564 e Lorenzo, primo tra quelli tradizionalmente individuati come tipici di Firenze, al quinto posto con 4.233 individui.

C’è invece una novità per quanto riguarda i bimbi in culla. Edoardo è, a sorpresa, il nome più utilizzato negli ultimi dodici mesi con 38 frequenze, quinto solo due anni fa. In questa classifica si evidenziano anche Giulio (27), Diego (22) e Mattia (17), tutti sotto i 1.300 casi nella ‘generale’ ma che nell’ultimo anno sono saliti alla ribalta.

I cognomi, in aumento come varietà passando dalle 69.768 del 2021 alle 73.073 tipologie del 2023, vedono Rossi (1.313) al primo posto della classifica superando Bianchi, di quasi 500 unità (831), seguito da Innocenti (766), primo tra i più tipici a Firenze.

Hu, cognome di origine cinese è il più diffuso in città e nel quartiere 5. Si tratta del primo cognome di origine straniera, posizionato al sesto posto con 637 ricorrenze e in aumento rispetto all’ottavo posto del 2021 (592) che lo aveva visto in calo confrontato ai numeri del 2020 (609). Fra le sorprese troviamo Chen con 446 individui. Un balzo in avanti che lo porta in 26esima posizione, in rapida ascesa rispetto al 2020 quando il secondo cognome cinese più diffuso a Firenze era invece fuori dall’Olimpo delle prime 30 posizioni.

La classifica vede un declino generale del numero di individui, in riduzione rispetto al 2021, eccezion fatta per i citati Hu e Chen. Fra gli autoctoni l’unico a salvarsi è Russo, aumentato dalle 481 alle 493 ricorrenze dell’ultima rilevazione, quanto basta per farlo innalzare di ben sette posizioni fino al dodicesimo posto.

Mattia Lupini