La riapertura del Forte Belvedere. Tutti i giorni tranne il lunedì. Come partecipare alle visite guidate

Oggi riapre al pubblico la fortezza voluta dal Granduca Ferdinando a presidio della città. Ingresso gratuito. Oltre a essere uno dei punti più panoramici, Il Forte di Belvedere (via San Leonardo 1), è una pregevole opera architettonica realizzata alla fine del Cinquecento da Bernardo Buontalenti per volontà di Ferdinando I dei Medici. Rappresenta l’ultima tappa del Corridoio Vasariano, nato per collegare Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli tramite una serie di corridoi, ponti e giardini. Ogni estate è sede di mostre di arte contemporanea internazionale. Il Forte riapre al pubblico tutti i giorni escluso il lunedì, dalle 10 alle 20. I venerdì e le domeniche alle 17 e alle 18,30 visite guidate. Prenotazione obbligatoria (5 euro intero, 2,50 ridotto): [email protected], 055-2768224.