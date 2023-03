La regista Ippolita del Bono Venezze in una serata artistica immersiva nella sede del Lyceum Club

Ippolita del Bono Venezze, giovane regista fiorentina e visual artist, dirige domani dalle 19.30 una serata artistica immersiva a Palazzo Adami Lami, sede del Lyceum Club di Firenze. Insieme a sue opere fotografiche e al suo corto ’Going nowhere’, Ippolita lavora in sinergia con Vittoria Notarbartolo di Villarosa e le sue sculture, le opere de Iguarnieri, le parole liriche della poetessa Ginevra Frezza e la cucina dello chef Simone Pinato. Lo scopo della serata? Creare un dialogo tra artisti che utilizzano medium creativi diversi gli uni dagli altri per provare a rispondere a una delle domande più vecchie dei nostri tempi: cosa è l’arte? E come comunità abbiamo il diritto di riservare tale termine per un gruppo ristretto di opere?

Questa è la prima serata artistica immersiva organizzata dalla nuova amministrazione del Lyceum club, fondato nel 1910 grazie alla fiorentina Beatrice Pandolfini dei Principi Corsini.