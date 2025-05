La Regione Toscana al Seafood Expo

La Regione Toscana è presente al Seafood Expo Global di Barcellona, il più importante evento mondiale dedicato al settore ittico, fino a oggi. Allo stand della Toscana, ospitato all’interno dello spazio espositivo Padiglione Italia del MASAF, è arrivata la vicepresidente e assessora Stefania Saccardi (nella foto) che, dopo aver fatto il giro delle sei aziende toscane presenti all’evento, è intervenuta facendo il punto sul settore pesca e acquacoltura, presentando gli indirizzi generali per il settore ittico toscano e affiancando le presentazioni delle aziende toscane partecipanti anche attraverso la degustazione di piatti con prodotti da loro offerti.

"Siamo a presentare un settore vitale e in forte espansione in Toscana – ha detto Saccardi - con prodotti ittici molto apprezzati sui mercati. Forse non tutti sanno che il 50% della produzione di spigole e orate del prodotto nazionale è toscano, che è comunque il suo mercato di riferimento. La Regione sta sostenendo questo settore in espansione. Siamo riusciti a spendere i fondi europei a nostra disposizione per il settore pesca, acquacoltura e industria di trasformazione, un target che si aggira sul milione di euro in quota Ue, a beneficio delle aziende del comparto".