La premiazione oggi al Forte

La cerimonia di premiazione della sesta edizione dello “Stenterello Film Festival“, si terrà stasera (ore 21.30) al Forte Belvedere di Firenze. Tra gli ospiti gli attori Lodo Guenzi e Valentina Carnelutti, candidati per le categorie Miglior Attore e Miglior Attrice. Già annunciati i quattro premi alla carriera che saranno conferiti allo sceneggiatore Ugo Chiti, alla produttrice e regista Chiara Tilesi e ai presentatori Carlo Conti e Serena Dandini che con il loro prezioso lavoro contribuiscono a sostenere e promuovere la comicità. Quest’anno è stato istituito il premio speciale Francesco Nuti, sentitamente voluto dal Festival per omaggiare e onorare l’arte di uno degli artisti più completi nel panorama toscano amato in tutta Italia. Il premio andrà all’attore Antonio Petrocelli, tra i maggiori protagonisti di alcune delle commedie del regista toscano, oltre che amico e collega di Nuti.