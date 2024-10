La pioggia ’blocca’ il tram, mattinata di disagi

Mattinata complicata quella di ieri per pendolari e automobilisti fiorentini. Il maltempo, oltre a complicare come ogni volta la circolazione in diverse zone della città, è stato anche la causa di un guasto a uno scambio della tramvia nei pressi della fermata Stazione tale da causare ripercussioni alle linee T1 e T2.

I disagi, come ha prontamente reso noto ieri mattina Gest, la società che gestisce il trasporto pubblico su rotaia, si sono registrati fin dall’inizio del servizio.

Le linee sono state quindi congelate e successivamente limitate con servizi di bus sostitutivi. Intorno alle 8 comunque la linea T1 è stata riaperta mentre la T2 è stata limitata alla fermata di viale Fratelli Rosselli. Dalle 9:30 i tecnici di Gest si sono messi in azione per riparare il guasto, per cui, fino a conclusione dell’intervento, la linea T1 è rimasta limitata con servizio nella tratta dal capolinea di Villa Costanza alla fermata della ex stazione Leopolda e viceversa, e nell’altra tratta dal capolinea di Careggi a via Valfonda e viceversa, mentre la linea T2 ha effettuato servizio dal capolinea dell’Aeroporto alla fermata di via Fratelli Rosselli.

Disagi anche per il traffico veicolare. L’ingorgo che ha creato più problemi si è registrato durante la mattinata nel viale Redi dove un cantiere che ’occupava’ una corsia per senso di marcia ha creato forti rallentamenti.

Qualche intoppo infine anche nella zona del lungarno Ferrucci.