La Piccola Officina Entomologica, a cura di Tommaso Lisa, è uno spazio di esposizione permanente, dedicato alla osservazione e allo studio degli insetti del Parco delle Cascine e delle aree limitrofe. Oggi apre alle 17, ingresso libero. Saranno consultabili saggi naturalistici, collezioni di preparati scientifici, opere d’arte e fotografie con lo scopo di imparare a riconoscerli e a comprendere come vivono in relazione all’ambiente, mentre in uno spazio apposito saranno allestiti allevamenti di insetti xilofagi, micetofagi e di insetti stecco.

Il progetto si fonda sul rapporto tra corpo, gesto e natura, in una riflessione circa la convivenza tra esseri umani e insetti all’interno del parco pubblico e quale sia un modo ecologico di rapportarsi alle forme di vita nel parco, per ridefinirlo in una nuova maniera, di minore impatto predatorio e di maggiore armonia.