La musica è di casa a Santo Spirito Arriva la voce senza generi di Gal

FIRENZE

Uno spettacolo ’contaminato’, che spazierà dal soul all’elettronica. Oggi alle 21.30 sul Sagrato della Basilica di Santo Spirito, per la rassegna ’Il Mondo in Santo Spirito’, si esibirà Gal, ovvero Giulia Galliani, in trio con Andrea Mucciarelli e Andrea Beninati.

Giovani musicisti toscani che suonano insieme da molti anni e hanno trovato il feeling adatto per fondere musica jazz, blues, soul e rock. Questo trio li vede in una nuova proposta strumentale con l’uso di batteria, chitarra, voci, violoncello, tastiera, loop e elettronica per rendere al meglio brani di autori come Bjork, Portishead, Thundercat, Nick Drake.

La conice di Santo Spirito, per la terza estate consecutiva, si fa naturale palcoscenico della rassegna di spettacoli gratuiti ’Il Mondo in Santo Spirito’, ideata e condotta da ’Bang! Associazione Culturale’ in collaborazione per alcuni eventi con altre associazioni fiorentine.

Dopo il successo delle rassegne del 2021 e 2022, torna il collaudato format con una fusione di culture, generi e stili, capace di sviluppare una proposta valida e di grande attrazione per il pubblico. Il programma è ricco di grandi nomi: il 6 settembre, per esempio, ci sarà Marco Parente, cantautore di spessore legato a Firenze. Di grande rilievo anche i reading, come quello previsto per il 15 settembre con Andrea Chimenti, cantautore e scrittore ben noto al grande pubblico. Ci sono poi le interviste-concerto: il 10 settembre il dialogo sarà con Maria Cassi e Leonardo Brizzi (in passato conosciuti anche come “Aringa e Verdurini”).

L’evento del 18 agosto, invece, è in memoria di Carlo Monni, attore amatissimo da tutti i fiorentini: per l’occasione ci sarà la sua storica Banda alle Ciance, con un repertorio ricco di poesia e musica popolare. Mentre il 19 agosto alle 21.30 ci sarà Jacopo Martini Trio, uno dei più originali interpreti di chitarra nello stile di Django Reinhardt. Il 25 agosto sarà la volta del Less Jazz Quartet, con un repertorio basato sui pilastri del vocal jazz e swing americano, da Ella Fitzgerald ad Etta James.

Dal jazz al blues, dalla musica cubana a quella orchestrale, dai musicisti fiorentini a quelli di fama internazionale, piazza Santo

Spirito si propone come centro nevralgico della vita popolare fiorentina.

L’inizio degli eventi musicali è alle 21.30, mentre le presentazioni editoriali sono alle 19. L’accesso è totalmente libero e gratuito, non sono previsti posti a sedere o prenotazioni (lo staff sarà comunque pronto a prendersi cura di persone affette da disabilità eo altro tipo di importanti problematiche).