La mossa della Lega : "Candidare Vannacci in consiglio comunale". FdI e FI sono contrari

La Lega fiorentina ci spera. Matteo Salvini e il suo inner circle hanno già dato il via libera. Ora però tocca capire se Roberto Vannacci sia d’accordo o meno. L’idea (o meglio: la suggestione) del Carroccio è quella di una candidatura del generale, probabilmente come capolista, in Consiglio comunale (oltre che alle europee). La proposta verrà formalizzata ufficialmente nelle prossime ore, e sarà il segretario Federico Bussolin a chiamare direttamente l’ufficiale per capire se vi possa essere da parte sua l’interesse a correre per il Salone de’ Dugento. "Per ora nessuno mi ha chiamato – riferisce il diretto interessato – Se mi dovesse arrivare la proposta ne parlerò con il parito per capire. valutare e approfondire".

L’idea dei salviniani, però, sembra non piacere alla coalizione. Fratelli d’Italia, attraverso il capogruppo Alessandro Draghi, fa sapere che "ci vuole serietà. Se ti candidi alle Europee vuol dire che vuoi far il parlamentare europeo, se ti candidi in Comune vuol dire che vuoi fare il consigliere comunale". A Draghi risponde in modo piccato Bussolin: "Se il collega Draghi toglierà la Meloni dalle liste delle europee anche noi faremo un passo indietro. Ognuno guardi le proprie liste".

Sempre sul caso Vannacci, il candidato sindaco del centrodestra, Eike Schmidt si lascia andare a una dichiarazione tranchant: "La mia candidatura e tutta la lista civica è ispirata dai valori del Cristianesimo, del Rinascimento e dell’Umanesimo che niente hanno a che spartire con posizioni disumane come quelle che abbiamo dovuto leggere sui giornali". L’ex direttore degli Uffizi si riferisce alla proposta lanciata qualche giorno fa da Vannacci di creare classi separate per i bimbi disabili. E anche Forza Italia storce il naso.

Ma ieri Vannacci, che era a Lucca a presentare il suo nuovo libro, ’Il coraggio vince’, edito da Piemme, ha attaccato il sindaco uscente Dario Nardella: "Non mi ha voluto ricevere quando ero comandante dell’Istituto geografico militare, poco dopo l’uscita del libro, mi domando come mai adesso abbia dell’interesse nei miei confronti. io non ho nessuna intenzione di confrontarmi con lui e non vedo in cosa dovremmo confrontarci".

Polemiche e discussioni a parte, la coalizione, in queste ore, è impegnata a chiudere le liste per le amministrative che dovranno essere depositate insieme a programma e firme entro l’11 maggio. In supporto di Schmidt ci sarà solo una civica con uomini e donne di varie estrazioni sociali e con molti volti nuovi. La presentazione dovrebbe tenersi entro il fine settimana al teatro Niccolini. E in quell’occasione verrà presentato anche il simbolo che avrà un giglio come logo.

Niccolò Gramigni

Antonio Passanese