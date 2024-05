Scintille turismo e mobilità . Schmidt: "Stop speculatori". Funaro: "Tram, avanti spediti". Sicurezza, tutti contro tutti

Dieci candidati seduti gomito a gomito su altrettante seggioline, un’orchestrina – a stemperare tensioni varie ed eventuali – che alterna la colonna sonora di Rocky a ’La porti un bacione a Firenze’ e un’abbuffata di temi che certo meriterebbero più del minuto (in certi casi minuto e mezzo) concesso ad ogni aspirante sindaco per dire la sua su emergenza casa, grane sicurezza, tramvia, stadio Franchi, pista di Peretola e via così. All’evento organizzato alle Serre Torrigiani da Save the City e coordinato da Lady Radio, i candidati hanno risposto su tutti i temi.

Un fuoco di fila in un clima tutto sommato ispirato al fair play, aggirato solo di volta in volta dalle scintille tra la dem Sara Funaro e il civico del centrodestra Eike Schmidt prima, e tra la renziana Stefania Saccardi e il pentastellato Lorenzo Masi poi.

Funaro ha (ri)puntato forte "sul piano da 10mila parcheggi" e "le politiche abitative per dare risposte a 12mila persone" ("Bisogna anche dire con quali risorse" è la punturina di Cecilia Del Re). "Sono sempre stata per la tramvia e dico avanti tutta", ha poi aggiunto Funaro a proposito dei trasporti pubblici ribadendo che "rimettere in discussione il progetto, come vuol fare Schmidt, significa non fare più nulla". Sulla sicurezza: "Sono diventata quasi un disco rotto, la sicurezza è una competenza del governo".

Schmidt non si scompone e precisa ancora di "non essere contro la tramvia" ma "a come è stata costruita e per come si sta costruendo, con tecnologie antiquate che hanno deforestato la città e costeranno l’abbattimento di altri 900 alberi". Ma per l’ex direttore degli Uffizi la sicurezza resta "il problema numero uno, soprattutto negli ultimi dieci anni" perché "la non gestione dell’attuale giunta non ha avuto successo".

Quando la candidata Iv Saccardi si dice contraria allo Scudo verde, Masi replica: "Com’è possibile che tu sia contraria visto che eri in maggioranza nel governo di questa città quando è stato votato?". Parlando di sicurezza, Saccardi ha detto che è "il tema principe che i cittadini sentono di più. Il governo - aggiunge – ha gestito malissimo l’immigrazione e a Masi ricordo che voi avete votato i decreti Salvini".

Per Francesco Zini di ’Firenze Cambia’ è necessario che "i vigili urbani non stiano negli uffici o a fare le multe".

Capitolo turismo e – collegata – emergenza abitativa. Schmidt dice "no al turismo di bassa qualità e mordi e fuggi" e propone di "ridurre i minimarket e cambiare il sistema di tassazione che penalizza chi investe e aiuta chi produce ’spazzatura’". Poi duro: "Sulla casa dico basta agli speculatori che arrivano da fuori". Funaro invoca una città "a misura di cittadino con servizi sociosanitari, di vicinato e parcheggi". "Gli affitti turistici brevi? Mancano le norme del governo, i comuni fanno quello che possono..." punge.

Per Saccardi "collegare turismo e carenza alloggi non è corretto" perché "da vent’anni si svuota il centro di servizi" mentre Dmitrij Palagi della sinistra critica invoca un "censimento di tutti gli immobili sfitti e abbandonati" e Masi propone "sconti Tari e Imu a chi affitta agli studenti a tariffe agevolate" e "più ausiliari per il controllo dei bus turistici" visto che "qui sono 11 e a Roma 235".

Strappa applausi Alessandro De Giuli (Firenze Cambia) parlando di "città opulenta che potrebbe avere tutte le risorse per un piano casa e un piano parcheggi" che però "si fanno quando si governa e non in campagna elettorale".

Cecilia Del Re di Firenze Democratica propone la creazione "di un nuovo polo tecnologico che rappresenti una cerniera tra Università, incubatori e imprese" e sulla sicurezza ricorda di essere stata la prima a proporre "un ente parco, la proposta non fu accolta dal sindaco uscente ora vedo che la ripropone".

Funambolica Francesca Marrazza di ’Ribella Firenze’: "Chi è seduto qui con me, stasera, sembra abbia scoperto oggi che non ci sono parcheggi e case". Eppure, riflette, "Firenze in questi anni è diventata più triste e nervosa".

Emanuele Baldi

(ha collaborato

Niccolò Gramigni)