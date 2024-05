Sette giorni fra ambiente e sicurezza. Riflettori su chi protegge il territorio

Iniziative dedicate alla pulizia di fiumi, incontri con le aziende sulla sicurezza, momenti di confronto con istituzioni, cittadini, scuole. È la "Settimana nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione" (18-26 maggio) lanciata da Anbi nazionale e organizzata sul territorio dai sei Consorzi di Bonifica riuniti in Anbi Toscana. "Un’occasione per far conoscere il prezioso che viene svolto dai Consorzi, che negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti anche con i cambiamenti metereologici – spiega il presidente di Anbi Toscana, Marco Bottino –. Partecipiamo inoltre alle premiazioni del Campionato di Giornalismo "Cronisti in classe" organizzato da La Nazione, che dà valore aggiunto alla nostra iniziativa".

Oltre agli eventi già registrati nei giorni scorsi, tanti quelli in arrivo. Venerdì 24, alle 9.30, il convegno su "Gestione delle pianure alla luce dei cambiamenti climatici", al Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli con il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e il Consorzio 4 Basso Valdarno. Sabato 25, per il Cb1, ci sarà il "Sabato dell’Ambiente" con associazioni, scuole e aziende agricole. Alle ore 10, si parlerà del "Patto di Adozione" con le scuole, Cisom e l’azienda Celli a Gramolazzo (Lu) e sul Serchio. Per il Consorzio 2 Alto Valdarno, il 23 maggio, tra Castiglion Fiorentino e Laterina-Pergine Valdarno (Ar) ecco "Ingegneri si diventa" con gli studenti di Ingegneria di Unifi. Il 24 maggio sarà dedicato alla sicurezza per chi lavora sui fiumi, con una giornata aperta alle imprese agricole iscritte all’albo consortile.

Il 26, passeggiata con le scuole a Ortignano Raggiolo e merenda a Chiusi della Verna con le associazioni che hanno aderito al Contratto di Fiume Casentino H2O. Il Consorzio 3 Medio Valdarno, domani (ore 10), al parco del Mensola di Firenze concluderà il progetto didattico "Il signor Cbmv e i fiumi del Medio Valdarno". Inoltre, la mostra "Legami d’acqua" verrà inaugurata nella sede consortile il 23 maggio (ore 12). Domani (ore 15.30) a Bibbona (Li), il Consorzio 5 Toscana Costa avvierà i lavori alla cassa di espansione sul Fosso della Madonna. Inoltre, visite guidate agli impianti con le scuole. Il Consorzio 6 Toscana Sud sarà, giovedì 23 a Buonconvento (Si) al convegno conclusivo del progetto con le università di Siena, Pisa e Firenze sulle manutenzioni gentili.

Domenica 26, con Fai-delegazione Grosseto e Wwf oasi di Burano, visita all’idrovora di Levante a Capalbio e all’oasi. Completano il programma, le premiazioni del Campionato di Giornalismo de La Nazione, coi riconoscimenti dei Consorzi di Bonifica alle agli articoli sui fiumi, il rispetto dell’ambiente e la tutela dell’acqua.