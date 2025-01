La morte di Carlo Chiappelli, storico dirigente Cgil. Cordoglio e dolore delle amministrazioni locali

Se n’è andato nel giorno del suo compleanno numero settantotto. Proprio nel momento in cui nel suo profilo social stavano arrivando messaggi di auguri dai tanti amici di una vita. Ma Carlo Chiappelli (nella foto) non ha fatto in tempo a leggerli. A scoprire quello che era accaduto è stata la collaboratrice domestica, nella casa dell’Ugolino.

Carlo Chiappelli è stato storico dirigente della Cgil fiorentina oltre che assistente parlamentare in Europa dell’allora parlamentare Guido Sacconi. Per lungo tempo al lavoro nell’Amministrazione comunale di Pontassieve come capo segreteria dell’ex sindaco Marco Mairaghi e - recentemente - molto vicino all’Amministrazione di Bagno a Ripoli. Comune nel quale Chiappelli risiedeva.

Nel corso della sua intensa carriera di lavoro, Chiappelli - grande esperto di comunicazione politica - ha anche guidato l’ufficio stampa dell’allora Pds, poi Ds, in Consiglio Regionale. Sempre con un occhio attento ai giovani ed all’innovazione messa in prima fila nel corso del suo impegno quotidiano.

Il Comune di Pontassieve ha voluto ricordarlo - dice una nota di Palazzo Sansoni Trombetta - con riconoscenza per il contributo importante alla nostra comunità. Carlo è stato una figura rilevante nel panorama politico e sindacale locale es ha avuto un ruolo fondamentale durante gli anni in cui ha collaborato con l’Amministrazione.

Carlo Chiappelli rimarrà nella memoria come una persona di grande intelligenza e determinazione, con una grande attenzione al benessere della comunità. Il suo lavoro ha avuto un impatto positivo e duraturo e la sua eredità continua a vivere nei progetti che ha contribuito a realizzare, in particolare quelli rivolti ai giovani ed alle famiglie. Tra questi si ricordano "I Ragazzi 100elode", nato per premiare i giovani studenti del territorio, la "Family Card" dedicata alle famiglie e "Pontassieve si va a nozze", l’iniziativa che ogni anno celebra le nozze d’oro, argento e diamante delle coppie residenti nel Comune di Pontassieve.

Oltre al progetto "Anche il nonno corre online", nato per avvicinare le persone anziane alle nuove tecnologie. "In questo momento di tristezza - conclude la nota del comune di Pontassieve -il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi amici ed a tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato. Pontassieve gli è profondamente grata".

Cordoglio anche a Bagno a Ripoli, dove Chiappelli viveva, all’Ugolino. Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, lo descrive come "un caro amico, dirigente e militante appassionato e storico iscritto del Pd di Bagno a Ripoli. In questi anni, mi è sempre e ci è sempre stato vicino con i suoi consigli e le sue dritte, soprattutto durante le campagne elettorali".