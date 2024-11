La ministra Santanchè: "Serve la destagionalizzazione"

"Non posso negare che ci siano situazioni in cui il turismo viene subito, ma il problema è di gestione dei flussi. Oggi ciò che stiamo facendo come ministero è aiutare ad aumentare le offerte turistiche e conseguentemente aiutare la destagionalizzazione per avere flussi distribuiti tutto l’anno nei vari siti turistici. Io credo che il turismo sia per tutti e dunque non sono d’accordo su nuove tasse" o sull’idea di mettere quote sugli ingressi nelle città.

Lo ha detto la ministra del turismo Daniela Santanchè parlando a Londra in occasione dell’inaugurazione del padiglione Italia alla fiera Wtm, dell’allarme overtourism. La titolare del dicastero è infatti già proiettata verso il Forum del Turismo da lei voluto alla vigilia della riunione ministeriale di settore del G7 in calendario sotto la presidenza italiana a Firenze dal 13 al 15 novembre.

" Semmai - ha proseguito – dobbiamo imparare a mettere a reddito tutto il nostro patrimonio, naturalistico e culturale, non soltanto per avere i denari per la sua conservazione, ma anche per contribuire alla gestione dei flussi, perché se c’è un biglietto per visitare un determinato sito, vuol dire che io so quante persone posso far entrare, quante in un giorno, quindi anche con un’organizzazione migliore".