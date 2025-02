La mensa universitaria è un caso: "Palese conflitto d’interessi"

Un "palese conflitto di interessi". Non usa mezze parole la consigliera di Fratelli d’Italia Monica Castro e il riferimento è al voto favorevole della maggioranza su un atto, relativo alle difficoltà per gli studenti del Design Campus di pranzare dopo la chiusura di un esercizio in convenzione, del Pd: "La mozione - dice Castro (nella foto) - presentata nell’ultimo consiglio comunale, proponeva come interlocutore Qualità & Servizi, azienda partecipata dove è socio anche il Comune di Calenzano. La maggioranza in consiglio comunale, tutta a sinistra, ha votato un documento che, su un problema di pertinenza della Regione e della Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, ha proposto come soluzione un interlocutore unico, proprio Qualità & Servizi". Per la consigliera del centrodestra ci sarebbero anche altre perplessità: "Diverse volte - prosegue - hanno abbandonato Qualità & Servizi dopo l’intossicazione dello scorso anno, la sinistra invece a Calenzano la propone anche qui senza pensare che ci dovrà essere un bando. Nella solita seduta parte della maggioranza ha ritenuto di bocciare la mia mozione che chiedeva al sindaco di farsi carico di un futuro dialogo con le parti senza ovviamente entrare nello specifico o fare nomi di società. Sulla mia mozione la maggioranza si è dunque spaccata".

S.N.