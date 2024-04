La lunga storia fiorentina della tramvia

Fancelli

Firenze.... una lunga storia che risale al 5 aprile 1879 con la prima tramvia a cavalli su rotaia che collegava Firenze a Peretola e che l’anno successivo si spingeva fino a Prato e Poggio a Caiano. Vetture trainate da coppie di cavalli e con il vetturino che sedeva "a cassetta". I| 19 Maggio del 1886, la prima linea cittadina del tram a vapore su rotaia nella tratta Cure - San Domenico alla quale se ne aggiunsero ben presto altre linee per Poggio a Caiano, Campi, Signa, e Greve. Nel 1890 la prima tramvia elettrica, la prima in assoluto in Italia, sempre nel tratto Firenze- Fiesole. Questo servizio è stato in essere fino all’ultima corsa del 20 gennaio 1958 quando il servizio fu sostituito da quello filoviario che rimase in piedi fino al 1973 per poi passare definitivamente il posto al servizio di autobus in parte ancora attivo. Dal 14 febbraio 2010 Firenze ha salutato il ritorno dei tram con la linea T1 poi T2 e poi e poi...... chissà. Si è sempre sostenuto "per una nuova era della mobilità urbana". Proviamo la fortuna giocando per tre estrazioni questi numeri sulla ruota di Firenze. lo non posso far altro che consigliare questi numeri da giocare per tre estrazioni 8 16 77 69, Cancro 25 40, Scorpione 1.

L’’OROSCOPO

Ariete 3 87, Toro 18 20, Gemelli 31 Leone 9 90, Vergine 8 10, Bilancia 12 88 47, Sagittario 34 81, Capricorno 15 60, Acquario 46 64, Pesci 36 38.

I NUMERI DI CHIARA

Terno d’oro 3 50 54 da giocare a Bari e tutte le ruote.

TERNI dei nomi di persona. Asia 23 32 48, Berbarda 36 9 45, Clelia 24 6 30, Ida 38 76 17, Irene 62 18 58, Linda 52 14 19, Paola 25 16 88, Annibale 31 4 70, Bernardo 9 45 90, Ciro 27 36 72, Galdino 12 52 78, Giovanni 34 54 64, Marco 59 41 85, Tiago 7 68 17.

L’AFORISMA della settimana scelto da Mario. "La musica è un’essenza del tempo e si eleva a tutte le forme invisibili, è abbagliante e eterna". (Platone) 53 90.