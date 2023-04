La lista "Cittadini per Fiesole" si prepara per la ricandicatura

La lista civica "Cittadini per Fiesole", che col sindaco Ravoni amministra Fiesole da due mandati, in vista della sfida elettorale del 2024, propone un ciclo di incontri pubblici per aggiornare il programma di governo. Si parte sabato 15 con la giornata di riflessione di tema ambientale dal titolo ""L’impronta sulla terra": alle 9.30 nella Sala del Basolato, saluti del sindaco e del presidente di CpF Renzo Luchi che illustrerà il programma, seguiranno gli interventi: "L’impronta sulla terra" di Antonio Raschi ex direttore Ibe-Cnr; "Cambiamenti climatici: azioni e possibili" di Giacomo Tagliaferri del Cnr; "Ambiente ed innovazione" dell’agronomo Leonardo Galli. La giornata prosegue alle 14.30 nella sala Costantini di via Portigiani con gli approfondimenti sulle energie rinnovabili e la mobilità elettrica.