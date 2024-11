La giunta si apre. Il tour nelle frazioni

La giunta comunale in ‘tour’ fra le frazioni del territorio per parlare di bilancio. Saranno infatti dedicati ad un approfondimento delle linee del bilancio preventivo 2025-2027, in corso di stesura, le tre serate in programma, a partire dalla prossima settimana, a Settimello, Carraia e nel centro cittadino. Il via, giovedì 14, sarà a Settimello alle 21 al circolo Mcl don Minzoni in via Arrighetto da Settimello 84. Lunedì 18 novembre l’appuntamento sarà invece alla Casa del popolo in via Puccini 79 mentre lunedì 2 dicembre l’incontro si terrà alle 21 a Carraia al circolo Arci di via Bellini. Durante le serate saranno illustrati gli investimenti previsti, i progetti in ponte e soprattutto gli interventi a più breve termine dettagliando, in particolare, quelli relativi alle aree che ospiteranno di volta in volta le serate.