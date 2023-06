La Fiorentina ispira tre numeri

Roberto

Fancelli

Siamo entrati nel mese di giugno, il mese che inaugura ufficialmente l’estate meteorologica e che anticipa quella astronomica prevista per il 21 giugno. L’estate è il momento più caldo e più colorato dell’anno, la stagione dove le persone fanno il pieno d’energia. La prossima settimana, martedì 6 giugno a Firenze si celebra il 4° anniversario dell’era Commisso, da quando nel 2019 divenne presidente della Fiorentina, e intanto il giorno successivo la squadra viola si gioca a Praga la finale di Conference contro gli inglesi del West Ham. Forza ragazzi… forza Viola!!! Tentiamo la fortuna con questi numeri da giocare per 3 estrazioni: 83 - 90 - 47.

L’OROSCOPO: Ariete 10 74, Toro 1 20, Gemelli 15 27, Cancro 36 38, Leone 19 90, Vergine 60 64, Bilancia 55 73, Scorpione 48 51, Sagittario 19 50, Capricorno 11 33, Acquario 71 90 , PESCI 15 51 . I NUMERI DI CHIARA: Terno d’oro 85 17 20 da giocare a Napoli e tutte le ruote. TERNI dei nomi di persona. GIANNA 38 5 54 , GLORIA 13 67 5 , GIORGIA 48 12 60, IRMA 28 56 13, NILDA 26 68 19, RENATA 44 20 36, SUSANNA 25 10 50 BONIFACIO 14 26 52, DECIMO 31 35 70, EMILIO 60 13 41 , ENZO 16 47 55 , ERASMO 57 15 79, GIANNI 54 24 64, GIUSTINO 10 38 17. L’AFORISMA della settimana scelto da MARIO. La vita è semplice per le persone semplici. Per questa ragione dobbiamo superare ogni paura ed essere più ottimisti. Lamentarci di meno e creare più opportunità. I problemi non vengono eliminati, ma possiamo affrontarli con maggiore determinazione e coraggio. E la vita sarà più gentile e generosa con noi. ( Agostino Degas) 79 64 78 .