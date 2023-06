La fiera senza le giostre "Stop alle risse? Non così"

Ultimo giro di giostra o, perlomeno, l’ultimo giro contemporaneamente alla celebre Fiera di Scandicci. Infatti, l’amministrazione comunale ha deliberato che, per motivi di sicurezza, il tradizionale luna park dovrà tenersi quindici giorni prima del Fierone.

"Sono contentissima per questa decisione" afferma Laura, scandiccese da generazioni, mentre sorseggia una birra in piazza Togliatti. "L’anno scorso, durante la fiera, ho subito un furto. A mio parere, dividendo i due eventi, il Comune riesce a dispiegare la sicurezza necessaria per tenere a bada la criminalità o le risse. E io mi sento più tranquilla".

"La Fiera senza giostre non è la Fiera" insorge Francesco, un omone di quasi due metri, ma affezionato alle tradizioni del suo comune. "Interpreto questo provvedimento come un’offesa alla nostra libertà. Capisco che è per la sicurezza, ma davvero non siamo in grado di gestire un evento che c’è solo una volta l’anno? I problemi sono tanti, ma una soluzione più semplice potrebbe essere quella di vietare la vendita di alcol".

Attendendo il pranzo al ristorante, due famiglie scandiccesi commentano la nuova delibera comunale. "Non è assolutamente l’approccio giusto" si infiamma Antonio, mentre cerca di tener fermo il figlioletto irrequieto. "Il problema della nostra città non sono le giostre. Questo provvedimento è per nascondere il punto centrale: Scandicci non è sicura. Risse, episodi di violenza e furti sono all’ordine del giorno. Basta farsi un giro in piazza della Resistenza".

"Porterò - interviene Gabriella - i miei bambini alle giostre, in qualunque giorno siano. La criminalità non la fermi così, ma incrementando la sicurezza tutto l’anno. Quanto mi piacerebbe vedere, ogni tanto, almeno qualche pattuglia che gira Scandicci di sera".

Il vicesindato Andrea Giorgi torna però a spiegare il perchè della delibera.

"Abbiamo avuto - spiega - in città notevoli problemi di ordine pubblico legati alla concomitanza di fiera e luna park. A seguito di quei disordini, di quelle risse ripetute tra minorenni, il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha espresso l’indicazione di tenere distinti i due eventi. E’ una indicazione alla quale, a meno di modifiche ulteriori, noi dobbiamo tenere fede nel predisporre i piani della sicurezza della Fiera e degli eventi collegati, inclusa la presenza del Luna park. Le indicazioni che arrivano dalla Prefettura vanno rispettate. Anche con gli atti conseguenti, come la delibera del consiglio comunale di tre giorni fa"

