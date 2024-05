La doppia corsa di +Europa. Funaro in città, Renzi in Ue

Insieme per la corsa in Europa, divisi per le amministrative fiorentine. È il destino di +Europa e Italia Viva. Se verso Strasburgo la marcia dei seguaci di Emma Bonino e Matteo Renzi è compatta, sul versante di Palazzo Vecchio lo strappo renziano con la corsa a sindaca di Stefania Saccardi resta un nervo scoperto. E la questione affiora, inevitabilmente, anche durante la conferenza stampa di presentazione dei candidati per il Consiglio comunale di +Europa, che l’8 e 9 giugno sosterranno, invece, per la successione a Nardella la dem Sara Funaro. A precisa domanda se questa divaricazione non crei un problema politico, il coordinatore regionale di +Europa, Federico Eligi, si schermisce: "Chiedetelo a lui, Matteo Renzi è parte integrante dell’attuale maggioranza in Comune, esprime un assessore e due consiglieri comunali. Già alle scorse elezioni abbiamo appoggiato Dario Nardella, adesso abbiamo aperto una pagina nuova l’attuale assessora al Welfare".

Nella lista di +Europa, presentata ieri nella sede elettorale di Funaro, troviamo 17 donne e 19 uomini. Tra i 36 aspiranti consiglieri comunali ci sono pensionati, social media manager, commercianti, dipendenti della pubblica amministrazione, esponenti della politica cittadina e del mondo sindacale. Capolista sarà Massimo Pieri, con un passato in Forza Italia e oggi consigliere del governatore Eugenio Giani (presente all’iniziativa). "Siamo soddisfatti del lavoro fatto per comporre la lista, della qualità dei candidati, della capacità dimostrata di +Europa di aprirsi ed essere attrattiva – dice Davide Bacarella, coordinatore di +Europa Firenze – Abbiamo deciso di impegnarci perché vogliamo una città che non abbia paura del futuro".

E la candidata del centrosinistra si dice "orgogliosa di questo appoggio. Quella di +Europa è una lista molto competitiva con tante persone di livello". Quanto al rapporto possibile coi 5 Stelle, tenuto conto dei tempi sempre più stretti per sciogliere il nodo della possibile alleanza, Funaro ribadisce il proprio messaggio: "Mantengo la mia posizione, c’è un’apertura totale verso tutte le forze del centrosinistra ovviamente in quegli che sono i percorsi programmatici. Rimango sempre con una posizione di apertura verso tutti".

Soddisfazione, per la corsa di +Europa con il centrosinistra, la esprime all’Agenzia Dire anche Giani: "Si tratta di una componente importante anche a livello regionale". Per quanto riguarda l’intesa con i pentastellati, il governatore afferma: "Prenderò atto di quello che avviene al termine delle trattative in corso".

A.P.