La danza ha l’accento figlinese. Carolina a 19 anni sbarca alla Scala

Carolina Beni spicca il volo e da Figline arriva a passo di danza sul magico e ambito palcoscenico della Scala di Milano. Un sogno che si realizza per la 19 enne che ha mosso i primi passi nella scuola Figline Danza con la Maestra Silvia Cuomo e la direzione artistica di Sonia Bindi. Nel 2018, a soli 12 anni, ha lasciato la casa dei suoi genitori per trasferirsi nella capitale, dopo essere stata ammessa alla Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma.

Qui si è diplomata nello scorso luglio per poi affrontare l’audizione alla Scala, dove è stata accolta nel corpo di ballo del Teatro. Ora si trova già a Milano, impegnata tutto il giorno nelle due prove per la prossima produzione dove potrà esibirsi con grandi ballerini.

Una bella soddisfazione per Figline, per la famiglia e per i suoi insegnanti. "Quando è arrivata da noi alla propedeutica, aveva solo 4 anni – ricorda Sonia Bindi -. Ci ha colpito fin da subito: esile, forte, determinata. È cresciuta nella danza mettendoci impegno e passione e sicura di ciò che voleva fare nella vita: danzare". A 12 anni, la scuola stessa ha consigliato i genitori di provare a far spiccare il grande salto a Carolina in qualche accademia. La partenza per Roma non è stata semplice: "È un impegno di vita e familiare immenso per una ragazzina così piccola. Anche per noi lasciare andare questi ragazzi comporta una sofferenza: si crea un legame unico, ma che non si è mai interrotto. Quando tornava a Figline, veniva sempre qui e quando faceva gli spettacoli a Roma andavamo a vederla. A giugno e luglio ha preparato l’audizione per la Scala nella nostra sede".

Alla scuola del Teatro dell’Opera Carolina ha avuto molti riconoscimenti, tra cui essere scelta dalla direttrice del corpo di ballo del Teatro, l’etoilé Eleonora Abbagnato, per partecipare a produzioni della compagnia. Ora può realizzare il suo grande sogno alla Scala di Milano, mentre a Roma da due anni Figline è rappresentata da altri due talenti che stanno studiando per ottenere il diploma: i gemelli Giancarlo e Andrea Faraoni.

"Per noi – dice commossa la direttrice Bindi – sono soddisfazioni e anche una grande emozione: accompagnare questi bimbi fin da piccoli nello studio, vederli crescere nella passione, soffrire e sperare con loro finché il sogno si avvera, è davvero un privilegio".