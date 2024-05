La città dei lettori è servita Villa Bardini è la casa degli scrittori

Dai più pop, come Luca Bizzarri, la ’belva’ Francesca Fagnani, e Luca Barbarossa, ai più militanti, come Azzurra Rinaldi e Pegah Moshir Pour (suo il monologo sulle donne iraniane con Drusilla a Sanremo) fino a quelli più legati al territorio come il presidente del Vieusseux Riccardo Nencini sul delitto Matteotti nel centenario della ricorrenza. Tantissimi gli ospiti che popoleranno la settima edizione, a Villa Bardini, de ’La città dei lettori’, il festival che catalizza in Toscana autori, editori, traduttori e divulgatori a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon Aps, con la direzione di Gabriele Ametrano.

Dal 5 al 9 giugno, nella sede storica e cuore della manifestazione in Costa San Giorgio, sono in programma incontri con gli autori, presentazioni, talk e reading insieme ai protagonisti della letteratura contemporanea. ’Leggere cambia tutto’ è il messaggio che accompagna la kermesse sin dalla nascita, e che quest’anno assume un senso ulteriore grazie ai due focus intorno a cui ruoterà l’evento: autori esordienti e intelligenza artificiale. Giovani scrittori in conversazione con colleghi già affermati per un confronto sui temi del contemporaneo, dalla vulnerabilità alla ricerca dell’identità, dalla disabilità al valore della non conformità dei corpi, dall’eros a uno sguardo su Mediterraneo e Medio Oriente. E poi una riflessione trasversale sulle intelligenze artificiali applicate al mondo dell’editoria – per scandagliare dubbi, paure, opportunità e abbagli di quella che si preannuncia una rivoluzione epocale per il settore e non solo – che a Firenze sarà veicolata dallo scrittore Luca Starita con una lectio su gender e AI. Torna, poi, l’appuntamento con i finalisti del Premio Strega che, il 7 giugno, saranno ospiti per il primo incontro pubblico dopo la selezione.

In programma una lectio di Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che connettendosi al tema degli esordi ripercorrerà le storie di coloro che, negli anni, sono arrivati in lizza per lo Strega grazie a un’opera prima. A seguire l’ormai consueta chiacchierata della cinquina col pubblico sulla terrazza di Villa Bardini, durante la quale sarà garantito il servizio di interpretariato Lis (Lingua dei segni italiana). Apertura del festival affidata, il 5 giugno, all’assegnazione del Premio ’La città dei lettori’, il riconoscimento sostenuto da Unicoop Firenze. Nella shortlist figurano Fabio Genovesi, Leonardo Gori, Gianluca Monastra, Laura Pugno, Carmen Verde, Marco Vichi e Igiaba Scego.