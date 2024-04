La cassa di espansione di Pizzidimonte, tutto riparato

Concluso l’intervento di riparazione della cassa di espansione Pizzidimonte. Aveva subito danni dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorsi. Nello specifico, si è trattato dell’erosione della scarpata sinistra lato campagna causato dal torrente Marinella nei pressi della cassa al primo settore. Un sopralluogo tecnico del Consorzio di Bonifica aveva valutato la necessità di un intervento di ripristino con l’estensione delle lavorazioni sia a monte che a valle della parte rovinata. Andava ripristinata anche una quota di sommità arginale, anch’essa danneggiata dalla piena.

Ora i lavori sono stati conclusi con il ripristino di 150 metri e il ritorno al funzionamento di "una delle tante casse di espansione che, pur in modo non risolutivo, hanno comunque contribuito a mitigare la piena e ridurre i danni dell’evento meteo di inizio novembre - commentano dal Consorzio -. Stiamo continuando a lavorare con risorse, uomini e mezzi propri per riportare i territori colpiti dalle alluvioni alle precedenti condizioni di sicurezza idraulica, ma abbiamo visto che possono non essere sufficienti per eventi meteo particolarmente intensi".

Per questo, suggeriscono, "serve uno sforzo in più per aumentare con nuove opere e sistemazioni idrauliche il grado di sicurezza della Piana".