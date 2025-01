La calza dei record. I bambini sfilano per le strade

Reggello ha festeggiato l’Epifania con una calza da record: ha raggiunto i 100 metri di lunghezza. Ed è, secondo il Comune, la calza più lunga del mondo, avendo superato i precedenti primati raggiunti da Viterbo, Urbania e Pietramelara, in provincia di Caserta. A portarla in sfilata per le strade del paese son stati tanti cittadini tra cui numerosi (e divertiti) bambini, accompagnati dalla musica della Sciacchetrà street band. Dopo la partenza da Cascia e la benedizione affidata a don Samuele, la calza ha percorso la strada principale verso il capoluogo meritandosi tanti applausi. L’iniziativa è stata organizzata dalla Croce Azzurra e dai suoi volontari con la collaborazione della parrocchia di Cascia, la Pro Loco Cascia Reggello che ha messo in piedi anche una giocosa tombola in piazza e a Firenze Manutenzioni che ha sponsorizzato le calze della Befana. Manu.Pla.