La borsa studio ’Sara Lapi’ al liceale Cosimo

Cosimo Chelucci (nella foto), studente della III C del Liceo Agnoletti di Sesto, è il vincitore della borsa di studio alla memoria di Sara Lapi, istituita dall’Associazione Amici di Sara Lapi per il sostegno degli studenti più meritevoli nello studio delle discipline scientifiche. L’iniziativa è stata realizzata nel decennale della morte a soli 28 anni, in un incidente stradale, della consigliera comunale che era stata cofondatrice di uno dei primi spin off nati nell’incubatore universitario fiorentino oltre che titolare delle deleghe del sindaco per Innovazione, Trasferimento tecnologico, Università e ricerca e Smart City. La consegna della borsa di studio è stata effettuata, nei giorni scorsi, durante l’ultima seduta del consiglio comunale. A ricordare Sara Lapi sono stati l’attuale sindaco Lorenzo Falchi e Sara Biagiotti prima cittadina nel 2014 quando la giovane era in consiglio comunale. Alla celebrazione era presente, insieme ai familiari di Sara Lapi, anche la dirigente del Liceo Agnoletti Silvia Baldaccini.