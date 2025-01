La Befana arriva dall’alto. Atterraggio spettacolare su piazza della Repubblica

Una volta si diceva "la Befana vien di notte...". Oggi la Befana è acrobata e si cala dal cielo. Dopo la calata di Babbo Natale da Palazzo Vecchio – insieme del suo gruppo di elfi dove era presente anche la sindaca Sara Funaro – c’è attesa per quella dell’anziana signora, che domani, con le sue aiutanti, atterrerà in maniera spettacolare su piazza della Repubblica per distribuire caramelle e dolcetti a tutti i bambini. Se l’anno passato il meteo ha rovinato la festa, quest’anno tutto è pronto per chiudere le festività in bellezza, con uno spettacolo imperdibile a misura di famiglia: domani mattina alle 11,30, la Befana e le sue aiutanti si caleranno dall’iconico Arcone di piazza della Repubblica, regalando una mattinata di magia e divertimento per grandi e piccini.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Firenze, Confcommercio, Acrobatica (già EdiliziAcrobatica) e JT&T srl, la real estate company promotrice del progetto di sviluppo del palazzo dell’Arcone.

L’entusiasmante performance aerea sarà realizzata dagli operatori di Acrobatica, abituati agli interventi edilizi in quota. Ma, una volta che Befana e aiutanti saranno planate a terra, i veri protagonisti diventeranno i bambini: potranno ricevere le gustose caramelle offerte da Conad e i deliziosi dolcetti artigianali realizzati per l’occasione dalla storica Pasticceria Sieni di Firenze. La mattinata sarà presentata dalla giornalista toscana Monica Peruzzi, volto del notiziario di Sky Tg24 e dalla conduttrice televisiva Carlotta Comparini, che guideranno l’evento dal palco insieme a ospiti d’eccezione: la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e il direttore generale Franco Marinoni.

Ogni anno, come consuetudine, la Befana dei Vigili del Fuoco torna a volare in Piazza della Signoria, nell’ormai tradizionale evento dedicato ai bambini di Firenze ed a quelli di passaggio in città. Appuntamento domani alle 15: poco dopo la Befana darà prova di capacità acrobatiche, calandosi dalla terrazza sopra la Loggia e distribuendo caramelle e dolci ai piccoli spettatori. Nella difficile discesa aerea, l’anziana signora sarà aiutata da cinque valorosi vigili del fuoco che le daranno assistenza e attraverso l’utilizzo di tecniche di calata su corda SAF (Speleo- Alpino - Fluviale), la porteranno a terra per incontrare i piccoli fan.

In piazza della Signoria saranno esposti anche alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco, che non solo desteranno la curiosità dei bambini ed adulti grazie alle attrezzature utilizzate quotidianamente dai Vigili del Fuoco nel soccorso urgente, ma rappresentano anche lo spunto per affrontare tematiche importanti come la prevenzione, la conoscenza e la consapevolezza degli atteggiamenti da assumere in casi di emergenza. La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Firenze, è possibile grazie al supporto logistico de’ Le Gallerie degli Uffizi e all’impegno del personale della Direzione regionale e del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze.