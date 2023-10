La bandiera di Israele in Comune: "Vicinanza alle comunità colpite. Il nostro impegno è per la pace"

Ieri il sindaco Dario Nardella, accompagnato da Marco Carrai, console onorario di Israele per Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna, ha esposto su un terrazzo di Palazzo Vecchio la bandiera di Israele. "A Palazzo Vecchio accanto alla bandiera della pace abbiamo messo quella di Israele" ha detto il sindaco." Da Firenze esprimiamo la nostra vicinanza alle comunità colpite. L’obiettivo del terrorismo è impedire la pace. Per questo lo condanniamo e ribadiamo il nostro impegno per la pace".