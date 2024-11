No a keybox e turismo selvaggio: Firenze, flashmob nel giorno del G7

Firenze, 13 novembre 2024 – "Un grande striscione sui lungarni, con la scritta ‘Speculazione in corso’ è il nostro non benvenuto all’avvio dei lavori del G7 Turismo". Così Massimo Torelli anima di Salviamo Firenze illustra la nuova azione di protesta del comitato che sabato ha tappezzato la città di croci rosse attaccate sulle key box degli airbnb del centro storico.

"Questa rete speculativa annienta la possibilità di vivere, lavorare, studiare a Firenze, sfruttando anche la completa assenza di qualsiasi regolamentazione. Non siamo contro il turista in sé ma contro il fenomeno dell'overtourism che per dimensioni e tipologie è incompatibile con i bisogni di che vive la città".

Poi Salviamo Firenze conclude: "Per questo siamo contro il vertice del G7 e riteniamo che le loro decisioni non potranno che alimentare il modello di sfruttamento turistico altamente speculativo di cui sta morendo Firenze. Questo striscione lo porteremo sui vari cantieri che devastano la città. Con elmetto e ombrello, per ripararsi dalla speculazione".