Italia Viva in festa Renzi arringa i suoi La grande attesa è sul bivio elezioni

L’intervento più atteso è quello di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, alla prima festa regionale del suo partito organizzata a Firenze da oggi a domenica, stando al programma della kermesse traccerà la linea politica che seguirà Iv sia per quanto riguarda le amministrative del prossimo anno che per le regionali del 2025. E tutti ora si chiedono se per Palazzo Vecchio, per la Città metropolitana e per Palazzo Strozzi Sacrati si arriverà alla conferma di un accordo con il Pd almeno a Firenze (con un candidato condiviso e un ruolo per Stefania Saccardi), ad una corsa in solitaria con l’incognita ballottaggio o, in ultima istanza all’appoggio al centrodestra con una lista civica (già, perché negli ambienti vicini a Fdi, alla Lega e a Forza Italia gira questa voce). Nessuno – neanche i suoi più stretti collaboratori – per ora è a conoscenza del canovaccio che ha in mente il senatore, che domani alle 18, dal palco di piazza Berlinguer, accanto al Mandela parlerà ’urbi et orbi’. Ma si sa, Renzi ci ha abituati a colpi di teatro improvvisi, imprevedibili, e quindi appare assai difficile fare previsioni prima che prenda la parola per illustrare i suoi desiderata, che, però potrebbero anche cambiare nell’arco dei prossimi dodici mesi. Quella di Iv sarà un evento open air, con chioschi per il cibo, un bookshop allestito dalla libreria Campus e diversi stand informativi sulle attività del partito. Si parte dunque oggi alle 18 con il primo panel: un incontro guidato dal vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, sul tema della sanità regionale insieme a tanti stakeholders del settore e al dirigente sanitario del partito, ed ex sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi. Alle 21 la prima giornata della kermesse si concluderà con il dibattito tra il vicepresidente ed eurodeputato di Renew Europe Nicola Danti insieme al capogruppo al Senato Enrico Borghi sui temi dell’Europa e della guerra in Ucraina.

Un secondo panel, sabato (si terrà dopo il discorso di Renzi), si occuperà delle questioni della Città Metropolitana con i sindaci di Bagno a Ripoli e Marradi Francesco Casini e Tommaso Triberti, insieme all’ex deputato e consigliere comunale di Sesto Fiorentino Gabriele Toccafondi. Le conclusioni, sui temi regionali, saranno affidate a Stefania Saccardi, vicepresidente della giunta Giani. Domenica, ultimo giorno di festa, nel pomeriggio sarà trasmessa la partita Inter - Fiorentina, mentre alle 21 previsto il dibattito di chiusura intitolato "Palla al centro", introdotto da Nicola Danti, al quale parteciperanno la senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita, il presidente di LibDem europei Andrea Marcucci e l’ex ministro Giuseppe Fioroni, del movimento Tempi Nuovi - Popolari Uniti.

A.P.