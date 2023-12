Italia Viva. Graziano Fabbri coordinatore

E’ Graziano Fabbri (in foto), marradese, il nuovo coordinatore mugellano di Italia Viva. E il partito ha anche un coordinatore comunale, per Borgo San Lorenzo, Cesare Landi che anche in precedenza aveva svolto questo ruolo. Lo ha deciso il primo congresso di Italia Viva della zona Mugello, tenutosi a Borgo San Lorenzo, e al quale hanno partecipato Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli e coordinatore provinciale, e Tommaso Triberti, sindaco di Marradi. Un congresso a cui hanno guardato con attenzione anche le altre forze politiche. Hanno portato i loro saluti sia Giorgia Baluganti, segretaria del Pd di Borgo San Lorenzo, che Fabio Boni, in rappresentanza di Forza Italia. La discussione, si è incentrata sui principali temi territoriali e soprattutto sulle strategie politiche in vista delle prossime elezioni amministrative, che nella prossima fine primavera interesseranno tutti i comuni del Mugello ad esclusione di Marradi. Fabbri e Landi sono stati entrambi eletti per acclamazione. Ora spetterà a loro tessere i rapporti con gli altri partiti, e presto si capirà se Italia Viva farà parte delle coalizioni o no. Attualmente un rappresentante di IV è presente nella giunta borghigiana, l’assessore ai lavori pubblici Baggiani.

P.G.