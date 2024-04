Italia-Germania, è gemellaggio. In campo divertimento e amicizia

Gemellaggio calcistico Italia-Germania sabato scorso al campo sportivo ‘Del Lungo’ a Pelago, con la disputa del primo torneo ‘Fussbalfreunde Cup’. L’Unione Sportiva Pelago ha organizzato questa manifestazione grazie all’impegno di un gruppo di dirigenti e di amici, insieme alla fattiva collaborazione delle altre società partecipanti. Il ‘Torneo del Gemellaggio’ era riservato alla categoria Pulcini anno 2013 al quale hanno partecipato, oltre ai padroni di casa del Pelago, l’Audax Rufina, il Pontassieve e il Voetting, squadra calcistica di Freising una cittadina vicino a Monaco di Baviera. Alla fine non c’è stato un vincitore, ma tutte le squadre sono state premiate a pari merito con spirito di fair play.

"E’ stata una giornata di competizione calcistica - afferma il presidente del Pelago, Massimo Grifoni - ma soprattutto di divertimento e amicizia, sia tra i bambini in campo che per i genitori sugli spalti. I numerosi spettatori hanno infatti contribuito con il tifo ed il loro entusiasmo a rendere questo torneo davvero coinvolgente ed emozionante". I piccoli atleti e le piccole atlete del Voetting, insieme ai loro allenatori e familiari, sono stati a Pelago quattro giorni abbinando lo sport all’aspetto turistico e ricreativo.

"Nei giorni di permanenza a Pelago - affermano i dirigenti del club biancoverde, Emanuele Pieraccioni e Stefano Torrini - la comitiva tedesca, oltre a partecipare al torneo di calcio, ha visitato Firenze e Pelago e ha preso parte alla festa del gemellaggio, organizzata per sancire questo importante evento. E’ stata davvero una manifestazione indimenticabile che ha visto tanti giovani atleti di nazionalità diverse vivere un momento di vera amicizia, sportività, gioco e aspetto educativo accomunati tutti e tutte per la passione verso il gioco del calcio".

Ma non finisce qui e per rafforzare ancora di più il gemellaggio, dall’11 al 14 luglio, Voetting ospiterà i bambini dell’Usd Pelago a Freising per continuare a vivere, anche in terra tedesca, questa esperienza di vita e di crescita.

Francesco Querusti