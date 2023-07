Isolotto, torna l'incubo delle spaccate: colpo da Pizzaman

Firenze, 12 luglio 2023 - Quando come ogni mattina è arrivato davanti al suo ristorante quasi non credeva ai suoi occhi: qualcuno nella notte aveva cercato di introdursi all'interno della sua attività. A denunciare quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica il titolare di Pizzaman via del Sansovino Raffaele Madeo. "Abbiamo chiuso alle due di notte e la mattina alle 8 quando sono andato ad aprire ho trovato il vetro frantumato e la struttura in acciaio danneggiata. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. "Non sono riusciti a portare via nulla ma resta i danni per riparare le vetrate. E' assurdo che accadano episodi del genere" prosegue Madeo. Molto probabilmente i ladri sono stati messi in fuga da qualcuno che passava di lì.

Proprio l'Isolotto è stato vittima tra novembre e febbraio di una serie di colpi a opera della banda del tombino: almeno dieci in quattro mesi.