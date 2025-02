Isolotto, è iniziata l’era Ciampi. Il fiore all’occhiello è la scuola

Isolotto calcio avanti tutta, con ottimi risultati e novità nello staff tecnico. Avvicendamento nella direzione sportiva del club biancorosso di via Pio Fedi: si interrompe consensualmente il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo del settore giovanile Lorenzo Gheri. La società ringrazia Gheri per l’impegno e professionalità dimostrati nei 3 anni e mezzo di guida calcistica, che hanno portato l’Isolotto alla vittoria di ben 5 campionati Provinciali e a tornare fra le protagoniste dei campionati giovanili fiorentini.

Il nuovo direttore sportivo del settore giovanile fino agli Juniores è Massimo Ciampi, che approda all’Isolotto dopo 26 anni al San Giusto Le Bagnese. Nei primi anni come ds dei giovani e successivamente come referente di Juniores e Prima squadra. Ciampi si è messo a disposizione dell’Isolotto trovando una società in crescita con la formazione di Seconda categoria prima in classifica nel girone E; il gruppo Juniores al secondo posto; gli Allievi regionali che stanno lottando per mantenere la categoria; le altre squadre giovanili stanno ben figurando nelle rispettive categorie. Gli Under 18 anno 2007, allenati da Stefano Burgalassi e Filippo Pastorelli, sono imbattuti e hanno stravinto il campionato con tre giornate di anticipo, poi disputeranno la fase interregionale.

Lo storico e blasonato club fiorentino è guidato dal presidente Giovanni Biondi, con vicepresidenti Gino Fantechi e Alessandro Parigi, direttore generale Claudio Guarducci. L’Isolotto ha diversi obiettivi: mantenere la categoria negli Allievi, cercare di raggiungere i regionali con gli Juniores e in futuro con altre categorie. Fiore all’occhiello la Scuola calcio che è un punto di riferimento per tutti i ragazzi del territorio. La società si rivolge molto anche al sociale avendo istituito uno sportello di supporto agli anziani e alle famiglie per le pratiche burocratiche come richiesta Sped, Isee e denuncia dei redditi (aperto tutti i giovedì dalle 16 alle 19 nei locali della sede sociale). Da ricordare il gruppo di 25 ragazzi diversamente abili dell’Isolotto che prendono parte a tornei e manifestazioni di calcio inclusivo.

Francesco Querusti