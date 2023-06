Iscrizioni al Trasporto Scolastico a Pontassieve, Finale al 30 Giugno

Sono aperte fino al 30 giugno le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno. La domanda deve essere presentata dai nuovi iscritti alle scuole del territorio e da chi termina un ciclo di studi e passa al ciclo successivo: le domande presentate per il servizio trasporto scolastico valgono per tutto il ciclo frequentato e non devono essere ripresentate annualmente. Da quest’anno, al fine della determinazione della fascia tariffaria del trasporto scolastico, l’ufficio procederà all’acquisizione del valore dell’Isee direttamente dalla banca dati dell’Inps alla data del 30 settembre 2023. Verranno considerate solo le attestazioni relative ai minori e quelle che non risultino avere omissioni o difformità. Per tutte le informazioni è comunque possibile consultare la scheda di servizio dedicata, all’indirizzo www.comune.pontassieve.fi.itservizischeda-serviziotrasporto-scolastico.

L.B.