Investito calciatore 14enne, incidente sfiorato alla Fiorentina

Per fortuna si è risolto tutto in nulla di fatto, ma l’incidente poteva avere conseguenze peggiori. Ieri un calciatore di 14 anni, dei Giovanissimi della Fiorentina, è stato investito da un’auto in via Pian di Ripoli, punto di passaggio davanti al Viola Park. L’incidente è avvenuto al semaforo e sembra che il mezzo sia passato col rosso. Il ragazzo si è rialzato da solo, ma è stato comunque portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Resta il problema di una strada che, data la presenza del centro sportivo viola, è diventata all’improvviso pericolosa.