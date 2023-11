Invasione di piccioni in centro. Al via la disinfestazione con i rapaci

Uccelli rapaci contro il proliferare dei piccioni. Per cercare di arginare la diffusione di questi volatili l’amministrazione ha deciso di affidare un incarico ai Falconieri Fiorentini ASD di Lastra a Signa per l’allontanamento dei piccioni con l’impiego di falchi "Bird Control": "Al Comune– spiega l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi – arrivano segnalazioni e lamentele sulla presenza di piccioni in particolare nelle zone più centrali, la percezione è che siano aumentati e, anche se al momento non ci sono rischi di tipo sanitario, sono molti i disagi derivanti dalla loro presenza. Per questo abbiamo pensato di allontanarli attraverso un metodo non cruento e il più naturale possibile. Per un periodo sperimentale di sei mesi, i falconieri, all’ora del tramonto, faranno volare le poiane sul centro cittadino e la loro presenza, in quanto uccelli predatori, dovrebbe costituire un deterrente per i piccioni. Queste attività saranno più ravvicinate nelle prime settimane per poi diradarsi nei mesi successivi. Non è prevista la predazione che potrà rappresentare un’eccezione". Se i piccioni sono diventati una presenza massiccia e fastidiosa nel ‘salotto buono’ di Sesto però ciò è dovuto anche alle tante persone che, magari in buona fede, danno loro da mangiare nelle principali piazze del centro cittadino, in particolare in piazza Vittorio Veneto: "Dare cibo a questi animali è vietato da una specifica ordinanza – sottolinea Corsi – e sono previste sanzioni per chi lo fa ma forse queste regole non sono note a tutti. Per questo stiamo facendo controlli mirati in questo senso nel centro e, in coincidenza con la partenza dell’attività dei falconieri, faremo una campagna informativa che ribadirà questo divieto e le relative multe oltre che le regole da seguire per le nuove edificazioni e per le ristrutturazioni per evitare che i piccioni trovino il loro habitat".