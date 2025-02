Inner Wheel. Calendario avvincente

Ceccuti Quest’anno, la presidente Maria Francesca Ottaviani Seravalli, ha scelto il binomio arte-scienza come fil rouge per le attività culturali del Club Inner Wheel Firenze, coinvolgendo le socie in visite, conferenze e momenti di convivialità. Tra i luoghi esplorati il convento di Sant’Orsola, la Fondazione Romano, la Cappella Brancacci e Santa Maria Novella, scoprendo meraviglie nascoste e condividendo momenti speciali in amicizia. Si preparano alla mostra degli Illuministi, nel museo degli Innocenti, ed alla visita alla Specola. Non sono mancate uscite fuori porta. La presidente ha invitato al Club il professore emerito di Chimica Fisica Vincenzo Schettino, premiato dal Presidente della Repubblica, che ha parlato de “L’acqua, la molecola universale“, arricchita da effetti coreografici e musicali. Altro ospite di rilievo è stato l’architetto Carlo Blasi, che ha illustrato il restauro di Notre Dame. Il tutto senza trascurare l’impegno costante a favore delle persone in difficoltà.