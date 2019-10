Scandicci (Firenze), 11 ottobre 2019 - Un operaio 51enne è rimasto gravemente ferito nella mattina di venerdì dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro all'interno di un'azienda cartotecnica di Scandicci (Firenze): l'uomo stava lavorando a una fustellatrice. Il 51enne, di origine marocchina, si trova adesso ricoverato all'ospedale di Careggi.

Gli accertamenti sull'accaduto sono svolti dagli ispettori dell'Asl. L'incidente sul lavoro è il secondo verificatosi nella giornata di venerdì in Toscana, dopo quello costato la vita a un 57enne a San Miniato (Pisa). «È un venerdì nero per il lavoro in Toscana - ha commentato l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi -, sono addolorata per queste notizie e vicina alle famiglie coinvolte».

«Questa delle morti e degli incidenti sul lavoro - ha proseguito Saccardi - è una piaga che purtroppo non si riesce a eliminare, nonostante tutto l'impegno profuso e le numerose azioni messe in atto per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenire gli infortuni».