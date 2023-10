"Inferno run a Figline Incisa: premio in memoria di Sara Bartoli"

È "Inferno run" a Figline: la corsa a ostacoli su tracciato off road, tra fango e polvere, si sta svolgendo all’Hu Norcenni Girasole Village. Ieri prime gare valide per il campionato italiano e Inferno Kids (3-12 anni). Oggi la gara Short (3 km e 12 km a ostacoli) e la Team su due lunghezze destinata per squadre. Novità: la laser run, prova della Federazione Pentathlon moderno di tiro con pistola laser. Partecipano pure i neocampioni del mondo Gian Maria Savani e Francesca Dambruoso. Sarà assegnato per la prima volta il premio in memoria di Sara Bartoli, Mercatale uccisa nel luglio 2022 a 30 anni in un incidente stradale mentre si allenava.