Indifferenti di fronte al Male, Firenze è testimone

Benedetto Ferrara

Quelli che uccidono la ex fidanzata per gelosia, quelli che investono un ragazzo e scappano lasciando quel corpo sull’asfalto, quelli che picchiano a morte una donna in un parco, che danno fuoco a un senza tetto che dorme su una panchina, quelli che si lasciano dietro una striscia di sangue che scorre sui titoli che leggiamo sui giornali o sul web. E poi gli altri, i campioni di vigliaccheria, perché poi in fondo io non c’entro, la faccenda non mi riguarda. Ci sono anche loro, gli indifferenti. Girano la testa dall’altra parte davanti a uno stupro o a un gesto di rabbia violento contro chi sta facendo il suo lavoro. E’ umano, dirà qualcuno.