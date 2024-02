"Incontro pubblico tra residenti per denunciare disagi dei cantieri: rumori insopportabili e polveri sui balconi"

Martedì alle 15, tra via Pergolesi e via Tartini, ci sarà un incontro pubblico degli abitanti della zona che denunciano i disagi dei cantieri. "I lavori in corso – scrivono – stanno creando difficoltà. I rumori sono insopportabili, iniziano la mattina presto e vanno avanti fino a sera, sabato compreso. Per non parlare delle polveri che si depositano sui balconi e dei mezzi pesanti che creano ingorghi". Da Manifattura Tabacchi, fanno sapere che "prendiamo con grande serietà le preoccupazioni dei residenti. Abbiamo messo in atto provvedimenti per mitigare l’impatto dei lavori sul quartiere. Provvedimenti di cui informiamo i residenti in occasione di incontri periodici aperti a tutti. L’intervento è complesso ma è volto a creare nel lungo periodo un impatto positivo a beneficio di tutta la comunità".