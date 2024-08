Incontri, artigianato e musica. Il paese si prepara alla sua ’Expo’

È dedicato a Giovanni da Verrazzano, di cui quest’anno si celebrano i 500 anni della scoperta della baia di New York, "Aspettando l’Expo" l’evento che anticipa l’Expo del Chianti Classico vera a propria vetrina da 52 edizioni dei vini del Gallo Nero. Oggi alle 16 l’amministrazione comunale celebrerà i 5 secoli di legame tra gli Stati Uniti e il Chianti con la conferenza "I navigatori toscani", allestita nel palazzo comunale. Interverranno il sindaco Paolo Sottani, l’assessore al Turismo Giulio Saturnini, il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa, il presidente della Fondazione Giovanni da Verrazzano Luigi Cappellini, gli storici ed esperti Zefiro Ciuffoletti, Giovanni Cipriani, Niccolò Capponi, Francesca Guastalli e il presidente della Regione Giani.

A questo si unisce un legame non solo simbolico con le tre pietre del castello di Verrazzano incastonate come gemme nel ponte di New York che porta il nome dello scopritore. E poi c’è quel filo che dal 2010 unisce Greve in Chianti e Rehoboth Beach, città del Delaware, primo Stato toccato dal navigatore chiantigiano, uno dei tredici gemellaggi attivati dal Comune toscano. Gli eventi di "Aspettando l’Expo" proseguono poi alle 21,15 in piazza Matteotti con il concerto pop cover dei grandi successi italiani e stranieri a cura della Scuola di musica di Greve in Chianti. Domani la festa si sposta a Montefioralle con "Borgo sotto le stelle" e la rassegna espositiva che mette in vetrina l’artigianato locale per le vie del borgo. Ad incorniciare l’iniziativa le musiche anni ‘70-‘80 e la cocomerata finale a cura del Comitato Turistico di Montefioralle. "Aspettando l’Expo" si conclude mercoledì 4 settembre con la tradizionale fiera di settembre dalle 8 alle 19 in largo Ferrante Mori.

Andrea Settefonti