Firenze, 27 giugno 2024 – Incidente stradale ieri sera intorno alla mezzanotte in viale Pierluigi Nervi, in zona Campo di Marte. Un ragazzino di 15 anni è stato travolto da una minicar. Il 15enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi. Sul posto la polizia Municipale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.