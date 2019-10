Firenze, 21 ottobre 2019 - Due feriti lievi a bordo di auto e tutti illesi invece i passeggeri di pullman in un tamponamento avvenuto verso le 19 sull'autostrada A1 vicino a Firenze, tra Incisa e Firenze Sud in direzione Bologna all'altezza del km 308, in un tratto di discesa. Coinvolte in tutto tre vetture e, appunto, il pullman. I due feriti sono stati soccorsi dal 118, nel giro di un'ora la carreggiata è stata liberata dai veicoli. Sul luogo sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale, che ha avviato accertamenti, e personale della Direzione del Tronco di Firenze. Il tamponamento ha causato 5 km di coda in via di smaltimento.

