Grave incidente stradale, ambulanza contro un muro: autista incastrato tra le lamiere

Spedaletto (San Casciano Val di Pesa), 7 marzo 2024 - Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 7 marzo, lungo via Scopeti all’ingresso della frazione di Spedaletto.

A essere coinvolta un’ambulanza della Misericordia di Mercatale Val di Pesa che stava rientrando in sede dopo avere lasciato un paziente in ospedale. A bordo due Fratelli, l’autista e un altro volontario. Non è stato coinvolto nessun altro mezzo. Al termine di un tratto in discesa il mezzo ha improvvisamente invaso la corsia opposta andando a sbattere violentemente contro una colonna in muratura di un cancello.

Mentre il volontario che sedeva di fianco è riuscito a scendere, l’autista è rimasto incastrato tra le lamiere. Immediati i soccorsi da parte della Misericordia di San Casciano con infermiera e soccorritori che hanno prestato le prime cure all’uomo ma senza riuscire però a estrarlo dall’abitacolo.

C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest che sono riusciti a liberare dalle lamiere l’uomo, rimasto sempre cosciente seppur sofferente. Sul posto anche l’elisoccorso Pegaso atterrato in un parcheggio poco distante in via don Milani. Una volta stabilizzato il paziente è stato portato in elicottero per il trasporto in ospedale. E’ intervenuta anche la polizia locale e la pattuglia di polizia in servizio per le emergenze. Il traffico è rimasto bloccato fino alla rimozione dell’ambulanza.