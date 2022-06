Pauroso incidente nella notte, auto esce fuori strada: volo di 200 metri nel bosco

San Godenzo (Firenze), 3 giugno 2022 - Intervento in notturna per i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Toscana, allertati intorno alle 23 per un’auto uscita fuori strada a Castagno D'Andrea, frazione nel comune di San Godenzo (Firenze). Il ferito è un giovane di 41 anni di Fiesole che, mentre percorreva la strada sotto l'osservatorio di Castagno D'Andrea, nella zona delle Ripe di Pasqualino ha perso il controllo dell'automobile ed è uscito di strada, facendo un volo di circa 200 metri nel bosco sottostante. Sul posto è andata una squadra di tecnici della stazione Monte Falterona, insieme ai vigili del fuoco ed al personale sanitario del 118.

L'uomo è stato dapprima estratto dall'auto distrutta dai vigili del fuoco; una volta fuori è stato messo su barella e sono iniziate le manovre di recupero su corda da parte dei tecnici del soccorso alpino. Dopo più di un'ora di lavoro sul terreno impervio del bosco fatto di salti rocciosi, l'uomo è stato portato fino all'ambulanza. Nel frattempo è arrivato sul luogo dell'incidente l'elicottero del 118 da Bologna, abilitato al volo notturno. Al momento del recupero infatti, a causa delle condizioni dell'infortunato, le squadre in loco hanno optato per l'intervento dell’elisoccorso per il trasporto di quest'ultimo all'ospedale di Careggi.

L'intervento si è concluso intorno alle ore 2 grazie all'ottima sinergia tra le forze in campo.