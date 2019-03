Firenze, 28 marzo 2019 - Incidente stradale questa mattina dopo le 9 in Fi-Pi-Li tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze. Quattro mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. Il tratto di strada è chiuso e il traffico è andato letteralmente in tilt con lunghe code che si sono formate sulla carreggiata. Uscita obbligatoria a Empoli Est. Sul posto vigili del fuoco e personale medico del 118.

Ci sono dei feriti, ma fortunatamente si tratta di codici verdi e quindi casi di lieve entità. Il problema è piuttosto la rimozione dei mezzi: già trattandosi di tir l'operazione è complicata, oltretutto uno dei veicoli coinvolti trasporta un imponente blocco di marmo che nell'urto si è leggermente spostato. Le operazioni di messa in sicurezza saranno molto lunghe.

In #FiPili 5 km di coda per incidente tra Ginestra e Lastra a Signa verso Firenze.

Uscita consigliata provenendo da Livorno: Ginestra Fiorentina. #viabiliTOS — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) 28 marzo 2019

Notizia in aggiornamento

