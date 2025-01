Scontro fra auto e moto a San Casciano, giovane ferito trasportato in ospedale

Firenze, 17 gennaio 2025 – Incidente nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio tra una moto da cross e una macchina. E’ successo sulla rotonda della via Cassia tra lo svincolo del viale Pertini e via Scopeti a San Casciano. La peggio è toccata al giovane minorenne in sella a una moto da cross che si è scontrato con un’auto. Il giovane è rimasto sull’asfalto dolorante ma cosciente, mentre la macchina dopo lo scontro è schizzata all’interno della rotonda.

Sul posto è intervenuta la Misericordia di San Casciano con infermiera e volontari soccorritori, i quali dopo avere prestato le prime cure al giovane e stabilizzato, è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di S. Maria Annunziata a Ponte a Niccheri in codice due. Sul posto anche la polizia locale di San Casciano e gli agenti della polizia dell’Unione comunale del Chianti fiorentino che hanno eseguito i rilievi del sinistro e regolato il traffico.