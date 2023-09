Incidente Operaio resta schiacciato: grave

SCANDICCI

di Fabrizio Morviducci

Incidente sul lavoro in un deposito edile a Badia a Settino, grave operaio di 59 anni. Il dramma ieri pomeriggio intorno alle 15 in via Stagnaccio Basso, nel pieno della zona industriale cittadina. L’uomo, E.P. residente a Scandicci, era al lavoro all’interno dell’area di stoccaggio di una ditta edile presso la quale è impiegato, quando per circostanze che sono ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato tra un motocarro e un container. Un impatto piuttosto duro, tanto che è rimasto a terra in gravi condizioni.

Immediatamente i colleghi di lavoro hanno chiamato il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza col medico a bordo. Medico e volontari hanno constatato la gravità delle condizioni del 59enne: aveva traumi da schiacciamento su buona parte del corpo. Dopo aver bloccato il collo con il collare cervicale, l’operaio è stato immobilizzato su un’asse spinale. Stabilizzati i parametri vitali, la corsa all’ospedale di Careggi, dove si trova ancora ricoverato, in condizioni molto gravi. I medici si sono riservati la prognosi, in attesa di vedere come si evolverà la situazione. Saranno fondamentali le prossime 48 ore per capire il decorso.

Nel frattempo sul cantiere sono arrivati gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della stazione di Badia a Settimo. Vista la situazione, a loro volta le forze dell’ordine hanno allertato i tecnici della Asl Centro che si occupano specificatamente della sicurezza sui luoghi di lavoro. Toccherà adesso a loro accertare se ci siano delle responsabilità in questo incidente e se siano state osservate tutte le norme relative all’uso dei dispositivi di auto-protezione o ci siano stati problemi di altro genere.

Carabinieri e addetti della Asl Centro hanno già sentito i colleghi di lavoro dell’uomo che erano presenti al momento dell’incidente ed sarà anche sulla base delle loro testimonianze, oltre che delle evidenze raccolte sul luogo, che potranno stabilire con una certa esattezza come siano andate le cose.

E’ appena ripresa l’attività lavorativa, dopo le ferie estive, ed ecco dunque un nuovo grave incidente sul lavoro in città. A fine giugno scorso, al confine con Impruneta, un altro scandiccese, operaio agricolo 73 enne, aveva perso la vita finendo schiacciato sotto a un trattore mentre era al lavoro nei campi. Nella zona industriale cittadina non ci sono solo pelletterie. Ma in particolare tra Badia a Settimo, Stagno, e Lastra a Signa ci sono diverse ditte edili con depositi di attrezzature e altri materiali inerti.