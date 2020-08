Firenze, 12 agosto 2020 - Un operaio di 39 anni si trova ricoverato al trauma center dell'ospedale fiorentino di Careggi, dopo essere caduto da un ponteggio che stava allestendo questo pomeriggio a Campi Bisenzio (Firenze), in un cantiere di via Santa Maria. L'uomo, arrivato in ospedale in codice rosso, è sottoposto in queste ore agli accertamenti del caso e per il momento la prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori della Asl per ricostruire la dinamica dell'accaduto